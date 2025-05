Le commandant des forces terrestres de l'armée de la RII : « Nous ne permettrons aucune malice de la part de l'ennemi »

Le général de brigade Kioumars Heydari, concernant le niveau de préparation de cette force face aux menaces, a déclaré : « Aujourd'hui, notre niveau de préparation est tel qu'à l'inverse des forces armées des pays voisins, nous pouvons garantir une sécurité durable dans notre pays. »

Le commandant des forces terrestres de l'armée iranienne, soulignant que nous n'avons aucune dépendance envers les étrangers, a ajouté : « Toutes les armes des 23 branches des forces terrestres de l'armée sont soit fabriquées au sein de cette même force, soit fournies par le ministère de la Défense, ce qui témoigne de l'autosuffisance de l'armée de terre. »

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de capacité qui nous permet de créer de nouvelles tactiques et techniques, et ce, tandis que l'ennemi en est inconscient. Sur cette base, nous pouvons affirmer que nous sommes l'une des armées les plus puissantes et les plus capables du monde. »