Araghchi : l'Iran est prêt pour les négociations indirectes avec les Etats-Unis

Faisant référence à l'approche responsable et réfléchie de la République islamique d'Iran face aux développements internationaux, Abbas Araghchi a déclaré : « La réponse de l'Iran à la lettre du président américain a été donnée conformément au contenu et au ton de sa lettre, tout en préservant la possibilité d'utiliser les potentialités de la diplomatie. »

« En principe, des négociations directes avec une partie qui menace constamment de recourir à la force en violation de la Charte des Nations Unies et qui exprime des positions contradictoires par l’intermédiaire de ses différents responsables n’auraient aucun sens, mais nous restons attachés à la diplomatie et sommes prêts à essayer la voie des négociations indirectes. », rassure le chef de la diplomatie iranienne.

« Tout en adhérant à la voie de la diplomatie et du dialogue pour résoudre les différends, la République islamique d'Iran sera également décisive et sérieuse dans la défense de ses intérêts nationaux et de sa souveraineté. », a martelé Abbas Araghchi.