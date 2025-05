Les manifestations anti-Trump et pro-Palestine à Washington

New York - IRNA - La capitale des États-Unis, a été le théâtre de deux grandes manifestations samedi. L'une en signe de protestation contre les licenciements de milliers de travailleurs, et l'autre en soutien au peuple de Gaza, et s'opposant à la suppression de la liberté d'expression par l'administration Trump.



Selon l'IRNA, des milliers de personnes à Washington, D.C., ont appelé l'administration Donald Trump à cesser de fournir des armes à Israël et à mettre fin à l'attaque israélienne contre Gaza. Des milliers de partisans de la cause palestinienne ont appelé à une « Intifada mondiale » pour mettre fin à la guerre d'Israël contre Gaza, et pour s'opposer à la guerre de Trump contre la liberté d'expression. Les organisateurs attendaient 20.000 personnes dans la capitale fédérale mais ont affirmé samedi après-midi que la participation était beaucoup plus élevée. De Boston (nord-est) à Houston (sud) et de la Floride (sud-est) au Colorado (ouest), une série de mouvements citoyens d'opposition avaient appelé à manifester contre Trump et Musk. Selon les médias américains, la manifestation a commencé à la Maison Blanche et s'est poursuivie jusqu'au Congrès américain, les manifestants appelant à la fin du génocide des Palestiniens. Les manifestants ont scandé des slogans, criant : « Nous n’accepterons pas de vivre dans un monde où le génocide est monnaie courante. » Les manifestants, y compris certains groupes juifs, affirmant que l'administration Trump confond leur critique de l'attaque israélienne contre Gaza et leur défense des droits des Palestiniens avec de l'antisémitisme et un soutien au Hamas.