Continuation du massacre des enfants par le régime sioniste dans la bande de Gaza + vidéo

Le site d'information « Al-Arabi al-Jadid » a rapporté aujourd'hui, dimanche, 6 avril que parallèlement à la guerre continue contre la bande de Gaza, il est évident que l'armée israélienne cherche à étendre ses attaques terrestres dans cette région. Hier, elle a annoncé le début d'une offensive terrestre dans la zone appelée "axe de Mourag", au sud de la bande de Gaza. L'Autorité palestinienne a averti que l'objectif de cette offensive est l'occupation de la bande de Gaza et sa division.

En même temps, les unités d'artillerie de l'armée israélienne ont bombardé le nord de la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Ces sources ont également rapporté la destruction complète de bâtiments résidentiels dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon ces sources, le nombre de martyrs du bombardement de ce matin, dimanche, dans la région de "Al-Mawasi" à Khan Younis, au sud de Gaza, a atteint 9 personnes.

Lorsqu'une tente et une maison ont été visées à Khan Younis, quatre Palestiniens ont été tués et 21 autres ont été blessés et transportés à l'hôpital, parmi lesquels on comptait des femmes et des enfants.