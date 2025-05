Lapid : « QatarGate » est la véritable raison du renvoi du chef du Shin Bet

Lapid a commenté la crise politique et judiciaire au sein du régime israélien suite au renvoi de Ronin Bar, le chef du Shin Bet, par le cabinet de Netanyahu, en affirmant : "Se dérober de sa responsabilités et la crainte liée à l'affaire 'QatarGate' sont les véritables raisons du renvoi précipité et hystérique par Netanyahu du chef du Shin Bet."

Il a insisté : "Chaque jour que le cabinet actuel d'Israël poursuit son travail, il entraînera une nouvelle catastrophe, et le prix à payer sera des vies humaines."

Dans le cadre des conflits politiques internes entre les dirigeants du régime israélien et de la guerre contre la bande de Gaza, un dossier très médiatisé a émergé concernant le bureau du Premier ministre israélien, surnommé « QatarGate » dans les cercles politiques.

L'affaire des liens secrets entre le bureau de Netanyahu et le gouvernement qatari, connue sous le nom de "QatarGate", est un dossier de sécurité qui, selon le Shin Bet, implique des actions du bureau de Netanyahu contre les intérêts du régime d'Occupation israélien et nuisant à la sécurité de ce régime durant la guerre de Gaza. Le Shin Bet affirme que des conseillers de haut rang et des proches de Netanyahu ont reçu des sommes d'argent du Qatar en échange de soutien et de la promotion des intérêts du Qatar dans les territoires occupés.