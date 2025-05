Le général Baqeri : Nous ne sommes pas belliqueux, mais nous résisterons à l'intimidation

Le général de corps d'armée Mohammad Baqeri a déclaré ce dimanche 6 avril 2025, devant les commandants, responsables et personnels de l'état-major général des forces armées et du quartier général central Khatam al-Anbiya, que lors de la mise en œuvre des opérations "Promesse franche 1 et 2", contre Israël, "nous avons parfaitement évalué les capacités, les points forts et faibles de l'ennemi et de nous-mêmes dans le cadre de la confrontation militaire avec le régime d'Occupation sioniste. Nous avons pu corriger rapidement certaines lacunes et je dis aujourd'hui de manière décisive et avec des informations précises que l'état de notre défense aérienne, notre production et nos capacités en matière de missiles, de drones et de croisières ne sont pas comparables aux attaques du 2e Promesse franche et aux actions de l'ennemi en octobre 2024."

En condamnant le silence coupable et le double jeu des institutions internationales dites des droits de l'homme face aux crimes et à la barbarie du régime sioniste, qui tue sans pitié des innocents, des enfants, des femmes et des personnes âgées à Gaza, il a déclaré : "La malveillance, le génocide des innocents et la destruction des foyers à Gaza et au Liban par le régime sioniste après l'opération Déluge d'Al-Aqsa, avec le soutien total des États-Unis, des pays européens et sous le silence honteux des institutions internationales, ont eu lieu."

Le chef d'état-major des forces armées iranienne a qualifié le président du gouvernement américain actuel de "personne narcissique et tyrannique" et a ajouté : "Aujourd'hui, le monde est témoin que, en plus de ses ennemis, il est aussi en conflit avec ses amis et alliés. Récemment, il a aussi écrit une lettre au Guide suprême de la Révolution islamique, qui a reçu une réponse appropriée, conformément aux mesures et instructions qu'il a données."

Il a poursuivi : "Les instructions du Guide suprême étaient basées sur le principe suivant : nous ne sommes pas les initiateurs de la guerre ; nous répondrons à toute menace avec toute notre force ; nous recherchons la paix dans la région ; en ce qui concerne le nucléaire, nous ne cherchons pas des armes nucléaires, mais nous poursuivons nos besoins nationaux dans ce domaine ; nous ne négocierons pas directement, mais la négociation indirecte n'a pas d'inconvénient ; vous avez été les plus infidèles et les plus déloyaux dans les négociations passées, et donc il n'y a aucune confiance en vous."