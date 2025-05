Divisions parmi les dirigeants européens sur la réponse à la politique tarifaire de Trump

Selon un rapport du Politico publié ce dimanche 6 avril, tandis que l'Espagne et l'Italie souhaitent éviter un affrontement avec les États-Unis à propos de la politique tarifaire, la France et l'Allemagne plaident pour une réponse plus ferme envers Washington.

Carlos Cuervo, ministre de l'Économie et du Commerce espagnol, a déclaré : « Nous cherchons toujours une solution par la négociation. » Giancarlo Giorgetti, ministre de l'Économie et des Finances italien, a également exhorté les pays européens à faire preuve de retenue et à éviter des actions hâtives.

Dans une réunion interne en Italie, Giorgetti a souligné : « Nous devons essayer de garder notre calme, évaluer les impacts, et éviter la politique des droits de douane punitifs, qui serait nuisible pour tout le monde, et particulièrement pour nous. »

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a qualifié les tarifs américains de « erreur » au début de la semaine et a ajouté : « Mais Rome met tout en œuvre pour parvenir à un accord avec Washington afin d’éviter une guerre commerciale qui affaiblirait l’Occident face aux autres acteurs mondiaux. »

Cependant, la France et l'Allemagne appellent à une réponse plus forte contre les tarifs de Trump.

Robert Habeck, ministre de l'Économie allemand, a déclaré le 3 avril, un jour après l’annonce des droits de douane par Trump : « Nous sommes en position de force. Nous pouvons rejoindre de nombreux pays et régions du monde pour augmenter la pression sur les Américains. »

Le président français Emmanuel Macron a également exhorté les entreprises de l'Union européenne à arrêter leurs investissements aux États-Unis en réponse aux tarifs de Trump. Macron a affirmé qu'il est important que les investissements futurs, c'est-à-dire ceux annoncés ces dernières semaines, soient suspendus temporairement jusqu'à ce que nous clarifions la situation avec les États-Unis.

Selon l"IRNA, le président américain a annoncé le 10 % de droit de douane global de base sur tous les biens importés aux États-Unis le Jour de la Liberté (2 avril 2025, soit le 13 Farvardin 1404). Il a également imposé une taxe de 25 % sur toutes les voitures importées des pays étrangers.