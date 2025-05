Croissance significative des exportations iraniennes vers l'Amérique et expansion des centres commerciaux en Europe

Téhéran – IRNA – Le directeur général du Bureau Europe et Amérique de l’Organisation de développement du commerce de la RII,a déclaré ce dimanche que les exportations de l’Iran vers le continent américain ont augmenté de 4,5 fois en 1403 (2024) par rapport à 1402 (2023), et qu'il ne reste plus qu'un seul pas avant l’établissement du commerce libre entre l’Iran et le Venezuela après 20 ans.

Ahmad Firouzi a annoncé ce dimanche 6 avril 2025 que les exportations iraniennes vers le continent américain avaient fortement augmenté en 1403 par rapport à 1402. Il a précisé que les importations iraniennes en provenance d’Amérique avaient légèrement diminué, tandis que les exportations iraniennes vers ce continent avaient connu une augmentation de 4,5 fois en 1403. En particulier, les exportations officielles de l’Iran vers le Brésil ont augmenté de 8,5 fois en 1403 par rapport à l’année précédente. Firouzi a également évoqué l’augmentation du nombre de centres commerciaux iraniens en Europe, soulignant que l’Organisation a délivré en 1403 des autorisations pour établir des centres commerciaux en Serbie, en Oman, en Bosnie-Herzégovine, ce qui pourrait grandement contribuer au développement du commerce privé iranien avec l’Europe. En outre, un deuxième conseiller commercial iranien a été installé en Europe, cette fois en Hongrie, en 1403.