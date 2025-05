Aucune session de négociation entre l'Iran et les États-Unis n’a eu lieu jusqu’à présent (Araghchi)

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, présent dimanche à la réunion de la Commission parlementaire pour faire le point sur les derniers développements de la politique étrangère et les discussions entre l’Iran et les États-Unis, a précisé en marge de la séance :

« Nous avons fait connaître notre position. Nous sommes des partisans du dialogue et de la diplomatie — certes, de manière indirecte — mais il faut reconnaître qu’aucune session de négociation n’a encore été tenue. »

Concernant les propos du sénateur américain Tom Cotton, qui a déclaré que le président des États-Unis préférerait un accord avec l’Iran similaire à celui conclu avec la Libye en 2003, le ministre a répliqué :

« Il peut toujours en rêver. »

Ce membre du quatorzième gouvernement iranien s’est également exprimé sur la réunion spéciale organisée par Emmanuel Macron, président de la République française, avec ses ministres clés et des experts militaires et sécuritaires au sujet de l’Iran :

« Ils ont partagé leur propre analyse. Chaque pays est libre d’avoir ses évaluations et ses lectures de la situation. Mais si une action concrète devait en découler, nous considérerions ces pays comme complices de toute initiative dirigée contre l’Iran. Cela dit, d’après les éléments disponibles, il s’agissait d’une réunion d’analyse et d’évaluation. »