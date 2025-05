Baghaei : Cela fait 40 ans que les Israéliens accusent l’Iran de chercher l'arme nucléaire

Rejetant les accusations sans fondement contre la nature pacifique des activités atomiques d’Iran, Esmaeil Baghaei insiste sur le fait que l’entité sioniste est le seul régime dans la région qui possède l’arme nucléaire et mène des actions contre la sécurité et la paix en Asie occidentale.

L’Iran n’a jamais cherché à se doter de l’arme nucléaire

En réponse à une question sur les récentes menaces américaines et sur les changements possibles dans la doctrine nucléaire de l'Iran et la fatwa sur les armes de destruction massive, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « La position de l'Iran sur la question nucléaire est totalement claire et transparente. Le ministre des Affaires étrangères a clairement déclaré que l’Iran n’a jamais cherché à se doter d’armes nucléaires ; Cela fait partie de notre croyance religieuse basée sur la fatwa du Guide suprême, et il n’y a aucun doute là-dessus. »

Concernant la prochaine visite du chef de l’AIEA en Iran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté : « Cette interaction avec l’AIEA s'inscrit dans le cadre de la coopération naturelle entre l'Iran et l'Agence internationale de l’énergie atomique, qui comprend la coopération pour résoudre plusieurs problèmes de garanties restants. Nous attendons de l’AIEA qu’elle s’acquitte correctement de ses fonctions, compte tenu des menaces persistantes proférées par les États-Unis et Israël contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran. Sur la base de la résolution 533 et d’autres dispositions du droit international, l’AIEA doit prendre position et condamner ces menaces. Ces sujets seront abordés et explorés lors du déplacement de M. Grossi en Iran. »