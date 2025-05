Palestine: en faisant preuve de complaisance envers Israël, l'Europe se place du mauvais côté de l'Histoire (Téhéran)

Selon le service politique d’IRNA, Esmaïl Baqaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a écrit sur son compte X : « Le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre des responsables du régime sioniste reflète la colère et l’indignation mondiale face au génocide, aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité commis à Gaza. Il témoigne également d'une demande internationale ferme en faveur de l'État de droit et de la fin de l'impunité pour ces crimes atroces contre le peuple palestinien. »

Il a ajouté : « Mais l’Europe, en tolérant les agissements du régime israélien, met de plus en plus à mal sa légitimité morale et se place du mauvais côté de l’Histoire. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné : « En agissant ainsi, l’Europe porte atteinte au principe de l’État de droit, piétine l’idéal de justice et renforce l’impunité – avec toutes ses conséquences désastreuses pour les victimes innocentes comme pour l’humanité tout entière. »

Et de conclure : « Cela revient à banaliser l’illégalité et à justifier le crime. »