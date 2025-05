JCPOA: une réunion d’experts iraniens, russes et chinois prévue mardi à Moscou

Dans une interview accordée ce lundi à l’agence IRNA, M.Jalali a précisé que la République islamique d’Iran entretient des consultations régulières et continues avec la Russie et la Chine sur les questions bilatérales, ainsi que sur les évolutions internationales et régionales, en particulier celles liées au dossier nucléaire.

Il a ajouté que des réunions précédentes entre les trois pays ont eu lieu à Pékin et au siège des organisations internationales à Vienne, dans le but de coordonner leurs positions au sein des instances internationales et de trouver une voie de négociation efficace en matière de levée des sanctions.

La réunion de Moscou s’inscrit dans cette même dynamique.

L’ambassadeur iranien en poste à Moscou a également rappelé que des discussions similaires ont récemment eu lieu entre l’Iran et trois pays européens, toujours dans le cadre des efforts diplomatiques autour du programme nucléaire iranien.