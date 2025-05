Un centre des droits humains : « Israël se vante de brûler vifs des journalistes »

L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a fermement condamné l’attitude du régime d'Occupation sioniste, qui se glorifie du meurtre systématique de journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, sans jamais avoir à rendre de comptes sur la scène internationale.

L’ONG a notamment évoqué l’attaque israélienne contre une tente de journalistes à Khan Younès, qui a provoqué la mort de deux d’entre eux et blessé neuf autres. Selon le communiqué, les frappes israéliennes, ciblées et sans avertissement, ont déclenché un incendie ayant entraîné des brûlures graves sur plusieurs journalistes, certains ayant été littéralement brûlés vifs, une scène décrite comme extrêmement choquante et inhumaine.

L’Observatoire a déclaré : « Nous condamnons l’aveu explicite de l’armée israélienne concernant le ciblage délibéré de journalistes. Brûler vif un journaliste à Gaza n’a d’autre but que d’étouffer la vérité et de faire taire la réalité. »

Des sources palestiniennes ont diffusé ce matin des images documentant l’instant où plusieurs journalistes ont été incendiés, provoquant une onde de choc à travers l’opinion publique mondiale.