Yémen : Les États-Unis continuent ses bombardements contre les civils

Les États-Unis ont lancé près de 30 frappes aériennes dans plusieurs provinces du Yémen en moins d'une journée, intensifiant leur agression contre le gouvernement de Sanaa.

Selon Press TV citant des sources yéménites, des avions de guerre américains ont mené mardi 11 frappes aériennes sur la province de Sanaa, ciblant spécifiquement les districts de Bani Hushaysh et de Sanhan.

La campagne de bombardements s'est étendue plus à l'est, avec 13 frappes signalées dans la province de Ma'rib, y compris dans les districts de Majzar et de Jawba.

En outre, quatre frappes aériennes ont été lancées contre l’île de Kamaran, au large de la province d’al-Hudaydah, dans l’ouest du Yémen.

Ces frappes constituent l'un des bombardements les plus lourds menés en une journée par les forces américaines ces dernières semaines.

Dimanche, CNN a décrit la campagne d’agression américaine comme une opération largement coûteuse sans réussir à dissuader le Yémen, qui a même étendu la portée de ses frappes de représailles.