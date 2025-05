Gaza : Le miracle de la Résistance se poursuivra (Atwan)

Atwan a écrit, en référence aux attaques de missiles de la résistance palestinienne du Hamas contre les colonies sionistes : Le fait que les Brigades al-Ghassam aient tiré 10 missiles depuis le cœur des ruines de la bande de Gaza assiégée et affamée contre les villes d'Ashdod, Ashkelon et Sderot, et que le système Dôme de Fer n'ait pas réussi à les intercepter, et que 12 personnes sionistes aient été blessées à la suite de ces attaques, signifie que le miracle de la Résistance continue malgré tous les crimes de l'Occupation.



Le rédacteur en chef de Rai al-Youm a poursuivi : L'échec du plan de relocalisation des habitants de Gaza à l'étranger, préparé avec le soutien du président américain Donald Trump, et le soutien des habitants à la résistance et au maintien à Gaza, préférant la mort et ne pas répéter la catastrophe de la Nakba de 1948, ont conduit les forces d'occupation à recourir aux crimes contre les habitants de Gaza et de leur déplacement à l'intérieur de cette région, et à commettre les pires tortures et meurtres. Gaza, après avoir été une prison à ciel ouvert pendant des années de siège, est aujourd’hui devenue une fosse commune.