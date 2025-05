L'Iran dévoilera de nouvelles réalisations nucléaires

Mohammad Eslami, vice-président et directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), a annoncé sur son compte X que l'organisation présenterait ses dernières avancées technologiques lors d'une cérémonie de haut niveau prévue le 20 Farvardin (9 avril).

« Avec l'aide de Dieu tout-puissant et les efforts des experts de la grande famille de l'industrie nucléaire du pays, les réalisations importantes de l'industrie nucléaire du pays seront dévoilées en présence de l'estimé président de notre pays à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire le 9 avril. »

« Ces réalisations stratégiques et technologiques concernent les domaines du cycle du combustible nucléaire, de la santé, des soins et des traitements, ainsi que de l'industrie, qui jouent un rôle important dans la santé de la société et la vie des gens », a déclaré M. Eslami.

En effet, la Journée nationale de la technologie nucléaire est un symbole de la confiance en soi et de la détermination des scientifiques iraniens, qui sont fiers de leur travail, a-t-il ajouté.