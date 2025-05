Araghchi rencontre le président de la république algérienne

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté du développement des relations bilatérales ainsi que des évolutions importantes régionales et internationales, en particulier de la situation actuelle en Palestine occupée, de la poursuite des crimes du régime sioniste à Gaza, et de ses agressions répétées contre le Liban et la Syrie.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a souligné les excellentes relations politiques et la coopération étroite entre les deux pays au sein des instances internationales ainsi que leurs positions communes, notamment en soutien à la cause palestinienne. Il a réaffirmé l’approche de la politique étrangère du quatorzième gouvernement iranien en faveur du développement des relations avec les pays islamiques, y compris avec l’Algérie, un pays grand et important.

De son côté, le président algérien, tout en se félicitant des relations positives et en plein essor entre l’Algérie et l’Iran, a insisté sur la nécessité de suivre la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays. Il a souligné l'importance de la concertation et de la synergie entre les pays islamiques et ceux du monde en développement afin de faire face aux défis actuels menaçant l’état de droit, la paix et la sécurité internationales. Exprimant sa profonde tristesse et sa vive inquiétude face à la situation critique dans la Palestine occupée, il a appelé à la solidarité et à la coopération de tous les pays pour mettre fin au massacre du peuple innocent palestinien et prévenir l’expansion de l’insécurité dans la région et au-delà.