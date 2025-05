Pezeshkian a visité l'exposition de l'industrie nucléaire d’Iran

Un dixième de millionième de millimètre, c’est la taille approximative d’un atome. Mais une grande puissance est incluse dans ce constituant élémentaire de toutes les substances dans notre univers.

Les scientifiques iraniens sont, depuis des décennies, à la découverte de ces usages pacifiques de l’énergie atomique.

Les rapports de l’AIEA approuvent cet attachement de l’Iran aux aspects pacifiques du Nucléaire.

Le 20 farvardin, le 9 avril, est désigné dans le calendrier iranien, comme la journée de la célébration des efforts des savants iraniens dans ce science.

Dans le même objectif, le président Pezeshkian a visité aujourd’hui une exposition tenue au sein de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique. Cette exposition dévoile les acquis nucléaires d’Iran dans les domaines de l’agriculture, de la médecine, de la santé.

Le Président de la République islamique a été informé des dernières réalisations de cette industrie dans les domaines du cycle du combustible nucléaire, de l'énergie et de l'électricité, des capacités de l'Iran dans la production d'eau lourde, des produits radiopharmaceutiques, de la technologie du plasma, de l'utilisation des rayonnements, de la fusion nucléaire, des lasers, des technologies quantiques et quantiques, de l'agriculture et des accélérateurs industriels, du système de sécurité nucléaire et d'autres parties des nouvelles technologies dans ce domaine.