L’Iran préfère la diplomatie mais il sait bien comment se défendre (Araghchi)

Depuis quelques semaines, un certain nombre de lettres et de messages ont été échangés entre Téhéran et Washington. Malgré quelques déclarations de façade, ces échanges — du moins de la part de l’Iran — n’étaient ni symboliques ni cérémoniels. Nous les considérons comme de véritables efforts visant à clarifier nos positions et à ouvrir une fenêtre sur la diplomatie.

« Notre proposition de négociations indirectes reste sur la table. Nous pensons que si la volonté est réelle, il y a toujours un moyen d'avancer. Comme l'histoire récente l'a montré, l'engagement diplomatique a fonctionné dans le passé et peut encore fonctionner », a déclaré M. Araghchi.

« Nous sommes prêts à clarifier nos intentions pacifiques et à prendre les mesures nécessaires pour dissiper toute inquiétude éventuelle.

« De leur côté, les États-Unis peuvent montrer qu'ils prennent la diplomatie au sérieux en montrant qu'ils s'en tiendront à tout accord qu'ils concluront. Si l'on nous témoigne du respect, nous le ferons à notre tour ».

« Les renforcements militaires envoient le signal exactement contraire », a déclaré M. Araghchi, avertissant que « dépenser l'argent des contribuables pour intensifier la présence militaire américaine dans la région, mettant potentiellement en danger les soldats américains loin de chez eux, n'est pas propice à une issue diplomatique ».

« L’Iran préfère la diplomatie, mais il sait se défendre. Nous n'avons jamais cédé aux menaces dans le passé et nous ne le ferons ni aujourd'hui ni à l'avenir. Nous recherchons la paix, mais nous n'accepterons jamais la soumission ».

« La balle est maintenant dans le camp des Etats-Unis. Si les États-Unis cherchent « une véritable résolution diplomatique », a déclaré M. Araghchi, l'Iran a déjà montré la voie.

Si, au contraire, ils cherchent à imposer leur volonté par la pression, ils doivent le savoir : Le peuple iranien répond de manière décisive et unifiée au langage de la force et de la menace.

M. Araghchi a déclaré que les discussions indirectes constituaient une opportunité autant qu'un test, arguant que « les négociations ne sont pas une tactique ou le reflet d'une idéologie, mais un choix stratégique enraciné dans l'expérience ».

Le haut diplomate iranien a déclaré que l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom de Plan global d'action conjoint (JCPOA), contient un engagement essentiel : « L'Iran réaffirme qu'en aucun cas il ne cherchera, ne développera ou n'acquerra d'armes nucléaires. »

Dix ans après la conclusion du JCPOA - et près de sept ans après que les États-Unis s'en soient unilatéralement retirés - rien ne prouve que l'Iran ait violé cet engagement.

M. Araghchi a ensuite confirmé que l'Iran et les États-Unis tiendraient des pourparlers indirects à Oman le 12 avril.

L'envoyé américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, assistera aux discussions au nom de Washington, tandis qu'Araghchi lui-même représentera l'Iran.

Les négociations visent à remplacer l'accord nucléaire de 2015, que Trump a unilatéralement abandonné en 2018.