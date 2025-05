L'AIEA peut résoudre les questions en suspens grâce à une approche indépendante, selon l’Iran

Iravani a toutefois précisé que cela était possible « à condition que les pressions politiques extérieures sur l'Agence cessent et que l'AIEA adopte une approche indépendante, technique, impartiale et professionnelle ». Il faisait référence à un différend déclenché par les affirmations de l'Agence concernant des « traces d'uranium » trouvées sur des « sites nucléaires non déclarés » en Iran, allégations que Téhéran rejette fermement.

Iravani a souligné l'engagement indéfectible de l'Iran à l'égard du traité de non-prolifération (TNP) et sa coopération constructive avec l'AIEA, notant que 22 % de toutes les inspections de l'AIEA dans le monde ont eu lieu en Iran, ce qui représente un niveau de transparence sans précédent.

Je tiens à souligner que l'Iran reste attaché au TNP et collabore de manière constructive avec l'AIEA pour garantir la transparence et le respect des accords de garanties.

À cette fin, l'Iran a autorisé des inspections approfondies de l'AIEA, représentant 22 % de l'ensemble des inspections de l'AIEA. Ce niveau d'inspection n'a jamais été effectué dans aucun pays auparavant dans l'histoire.

L'ambassadeur a également condamné fermement l'arsenal nucléaire non déclaré d'Israël, le qualifiant de seul détenteur d'ADM en Asie occidentale. Soutenu par les États-Unis, Israël continue de bloquer les efforts de désarmement régionaux, y compris la proposition de longue date de l'Iran de créer une zone exempte d'armes nucléaires dans la région.

« Avec six décennies de tromperie et un arsenal clandestin d'armes de destruction massive, le régime israélien, seul détenteur au Moyen-Orient, bénéficie du soutien des États-Unis et s'est constamment opposé à toutes les initiatives, y compris la proposition de l'Iran depuis 1974, visant à créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient », a déclaré M. Iravani.

Il a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il adhère au TNP en tant qu'État non doté d'armes nucléaires et qu'il place toutes ses installations nucléaires sous le contrôle de l'AIEA.

« Pour démontrer un véritable engagement en faveur de l'élimination totale des armes nucléaires, la communauté internationale doit s'attaquer à cette exception flagrante et obliger Israël - un régime hors-la-loi qui a ouvertement menacé d'autres pays d'annihilation nucléaire tout en les accusant faussement de prolifération - à renoncer à son arsenal nucléaire, à adhérer au TNP et à placer toutes ses installations et activités nucléaires sous les garanties généralisées de l'AIEA ».

Dans une autre partie de son intervention, M. Iravani a mis en garde contre les menaces croissantes qui pèsent sur la paix et la sécurité mondiales en raison de l'escalade des tensions géopolitiques, de la montée du militarisme et de la poursuite de l'existence et de la modernisation de plus de 12 000 armes nucléaires, en particulier par les États dotés d'armes nucléaires qui ne respectent pas leurs obligations en matière de désarmement au titre du TNP.

Il a critiqué les États-Unis et l'OTAN pour leur politique de deux poids, deux mesures en matière nucléaire : ils prônent la non-prolifération tout en modernisant et en déployant activement des armes nucléaires, notamment en hébergeant des ogives américaines en Europe. Il a en particulier condamné le récent essai d'ICBM américain, qu'il a qualifié de violation flagrante des normes de désarmement.

En conclusion, M. Iravani a mis en garde contre la monopolisation et la militarisation des technologies émergentes, appelant à leur utilisation pacifique par le biais d'accords internationaux juridiquement contraignants.