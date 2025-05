L’Iran ne fera pas de compromis sur ses réalisations nucléaires (Pezeshkian)

S’exprimant à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire, ce 9 avril, le président Pezeshkian a tout d’abord rendu hommage à la mémoire des martyrs de l'énergie nucléaire.

Le président a réaffirmé que l’Iran ne cherchait pas de bombes atomiques.

«Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous ferons face avec force à toute agression, grâce au savoir et à la puissance créée par nos chers compatriotes. Plus ils nous frappent, plus nous deviendrons forts ; plus ils nous menacent, plus nous tiendrons bon. Nous ne sommes pas des agresseurs et nous n’avons pas l’intention d’agresser qui que ce soit.

Comme le Guide suprême a déjà déclaré, nous sommes prêts à négocier, mais pas directement, car nous n'avons pas confiance. Ce ne serait pas possible, d’un côté, sanctionner toutes les ressources et les moyens de communication, et de l’autre, inviter à venir dialoguer. Dans toute négociation, ces réalités doivent être reconnues. »

Nous voulons la paix et la sécurité. Nous sommes ouverts au dialogue, mais dans la dignité et avec fierté. Nous ne renoncerons pas à nos acquis, nous ne les négocierons pas, et jamais nous ne permettrons qu’on nous interdise de penser, d’innover ou de faire preuve de créativité », a déclaré le président Pezeshkian.