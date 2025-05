L'Iran dévoile de nouvelles réalisations à l'occasion de la Journée de la technologie nucléaire

À l’occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire, mercredi, de nouvelles avancées dans le domaine nucléaire ont été dévoilées en présence du président Massoud Pezeshkian.

Ces réalisations couvrent des domaines variés tels que le cycle du combustible nucléaire, la production de radiomédicaments, les industries sanitaires et médicales, ainsi que les applications industrielles de la technologie nucléaire.

Dans le domaine de la santé, deux radiomédicaments ont été présentés : le "Gallium-FAPI", un agent diagnostique permettant d’identifier plus de 30 types de cancers, et le "Lutétium-FAPI", un traitement ciblé pour les cancers avancés. Une crème dermatologique innovante à base de "Rhénium-188", destinée au traitement des cancers cutanés courants, a également été introduite.

Dans le secteur industriel, une source de cobalt-57 spécialement conçue pour la diagraphie des puits, jusqu’alors monopolisée par un petit nombre de pays, a été produite et mise en service pour la première fois par des experts iraniens.

De plus, plusieurs produits innovants ont été dévoilés, notamment le méthanol deutéré D₄, utilisé dans les industries pétrochimiques, pharmaceutiques et les équipements avancés d’imagerie (RMN), ainsi que le di(2-éthylhexyl)phosphorique acid (D₂EHPA), une substance stratégique utilisée comme agent extracteur de métaux précieux tels que l’uranium, le nickel et le cobalt.