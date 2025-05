Massacre à Shudjaiya: Le Hamas a appelé à une action arabe et islamique urgente

Le Mouvement de résistance islamique « Hamas » a déclaré : « Dans l'un des crimes de génocide les plus odieux, l'armée d'occupation sioniste a commis un massacre sanglant en bombardant une place résidentielle bondée de civils et de personnes déplacées dans le quartier de Shudjaiya, à l'est de la ville de Gaza, ce qui a entraîné la mort de 29 martyrs, dont la plupart étaient des enfants et des femmes ».

Dans une déclaration rendue public, mercredi, le mouvement a souligné que « ces massacres continus contre notre peuple désarmé, sous le couvert total de l'administration américaine, qui est un partenaire de l'agression, représentent une tache sur le front de la communauté internationale ».

Le Hamas a souligné que « ces crimes brutaux commis sous les yeux et les oreilles du monde contre des civils innocents et sans défense, dans un but d'extermination et de vengeance sadique, ne resteront pas impunis ».

« Il n'est plus acceptable que les positions arabes et islamiques restent captives de déclarations et de condamnations timides, alors que la machine à tuer sioniste s'intensifie de sang-froid et sous les yeux du monde entier », a ajouté le mouvement.

Le Hamas a appelé les dirigeants des pays arabes et islamiques à assumer leurs responsabilités historiques et humanitaires, et à prendre des mesures urgentes pour utiliser les outils de pression sur l'occupation et ses partisans à Washington.

Le mouvement a appelé « les pays qui ont encore des relations avec l'occupation sioniste criminelle à rompre ces relations et à fermer les ambassades de l'entité nazie ».

Le Hamas a conclu sa déclaration en disant : « Nous appelons les masses de notre nation arabe et islamique et les peuples libres du monde à poursuivre leur mouvement béni de solidarité et de soutien à Gaza ».