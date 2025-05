L'Iran et l'Arménie mèneront un exercice militaire conjoint

Le général de brigade Valliollah Ma'dani, adjoint aux opérations des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a annoncé mercredi le début de cette manœuvre conjointe, soulignant l'importance de renforcer la sécurité des frontières et l'état de préparation au combat des unités opérationnelles stationnées dans la région.

« L'objectif principal de cet exercice est de renforcer la sécurité de nos frontières communes et d'améliorer les capacités des forces déployées dans cette région sensible », a déclaré le général Ma'dani. «Compte tenu de l'importance géopolitique du Caucase et de la nature critique de nos zones frontalières, cet exercice a été soigneusement planifié à l'avance. Il démontre à la fois notre état de préparation et notre engagement en faveur de la paix et d'une stabilité durable».