Le président Pezeshkian visite la province d'Alborz

IRNA : Le président iranien s’est rendu aujourd’hui à la province d’Alborz à l’ouest de Téhéran. Les réformes sociales, les projets contre la pauvreté, et les progrès économiques, sanitaires et administratifs, et la rénovation des infrastructures sont parmi les priorités de l’administration Pezeshkian dans cette province de 3 millions d’habitants.