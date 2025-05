Gaza : Les ministres AE de l’Iran et de l’Egypte exigent l’arrêt des barbaries d’Israël

Depuis le 18 mars quand Tel Aviv a rompu l’accord du cessez-le-feu, les frappes criminelles du régime sioniste ont fait plus de 1 500 martyrs au rang des Palestiniens.

Israël bloque l’accès de l’aide humanitaire à Gaza depuis le 2 mars dernier.

Face à ces barbaries de l’armée d’occupation, les ministres iranien et égyptien se sont discutés hier soir pour exiger la fin du meurtre des femmes et des enfants gazaouis.

Lors de cet échange diplomatique, les deux deux partis ont également condamné les agressions du régime d’Apartheid d’Israël contre la Syrie et le Liban.

Outre la cause palestinienne, la question de la sécurité de la mer Rouge aussi a été abordée par les deux hauts diplomates dans une situation où les ingérences militaires des États-Unis perturbent la paix et la stabilité dans cette zone, très importante pour la navigation internationale et le commerce maritime.