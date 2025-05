Pezeshkian : Aucune puissance étrangère ne peut empêcher le peuple iranien de progresser

Massoud Pezeshkian a déclaré aujourd'hui, jeudi 10 avril 2025, lors d'une réunion avec des dirigeants et des activistes populaires de la province d'Alborz : « Je crois que de grandes choses peuvent être accomplies avec le soutien et l'aide du peuple. »

Il a souligné qu’avec le soutien du peuple, nous pouvons tout faire.

Concernant les menaces contre l’Iran, le président iranien a ajouté : « Israël, l’Europe et l’Amérique imaginent que notre Iran est affaibli ; Ils pensent qu’ils peuvent provoquer des conflits et des discordes dans le pays. Aucune puissance ne peut empêcher le peuple iranien d’avancer et de progresser malgré les conspirations des ennemis. »