Macron : la France pourrait reconnaître l’Etat de Palestine en juin

Dans un entretien télévisé, Emmanuel Macron a déclaré sur France 5 qu’il pourrait reconnaître l’Etat de Palestine en juin. « On doit aller vers une reconnaissance [de l’Etat palestinien] et donc, dans les prochains mois on ira », a annoncé le président francais

Selon le Monde, l’enregistrement a été réalisé mardi à bord de l'avion, à l’issue de deux jours de visite en Egypte, où Macron, interrogé sur le sujet, avait éludé la question.

Il avait alors expliqué que la « priorité » était de lever le blocus humanitaire imposé depuis le 2 mars par Israël et d’aller vers un nouveau cessez-le-feu.

Si la promesse de Macron est respectée, la France sera ainsi le premier membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et le premier membre du G7 qui reconnaît l’Etat de la Palestine.

Dans la liste publiée par le site Internet du ministère palestinien des Affaires étrangères (Autorité de Ramallah), la République islamique d’Iran est le premier pays qui a reconnu l’Etat de la Palestine le 4 février 1988. Les autres pays arabes ou musulmans commencent à reconnaître la Palestine à partir de Novembre 1988.