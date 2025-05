Pezeshkian insiste sur le développement d'une tour technologique pour les avancées dans les domaines de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle et de la nanotechnologie

Lors de sa visite dans la province d'Alborz jeudi, le président Pezeshkian a visité l'institut de recherche sur la production de vaccins et de sérums Razi à Karaj.

Il a déclaré que la 14e administration avait pour objectif de créer un établissement conforme à la vision énoncée par le Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, en positionnant l'Iran comme un modèle régional dans ces domaines.

Le président a souligné la nécessité de créer un groupe de travail composé d'universitaires, de directeurs de l'Institut Razi, ainsi que de fonctionnaires du ministère de la santé et de l'éducation médicale et du ministère de l'agriculture (Jihad), afin de planifier la construction d'une tour technologique répondant aux normes mondiales.

Il a fait remarquer que la réussite de ce projet scientifique et technologique majeur ouvrirait la voie à la fusion de l'Institut Razi et de l'Institut Pasteur d'Iran, les transformant en un centre de recherche et de production de premier plan dans le domaine des sciences médicales.

Pezeshkian a également appelé à tirer parti de l'expertise des élites iraniennes, en particulier de celles qui résident à l'étranger, affirmant que la mise en œuvre réussie du projet de tour technologique pourrait attirer des talents et générer des richesses pour le pays.

Il a insisté sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans la conception et la construction de la tour technologique, soulignant la nécessité d'avoir des visions innovantes pour élever l'Iran à une position d'excellence.