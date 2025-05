L'accord commercial entre l'Iran et l'Eurasie entre en vigueur le 17 mai

Téhéran (IRNA)- L'accord commercial entre l'Iran et les cinq États membres de l'Union économique eurasienne (EAEU) entrera en vigueur le 17 mai, selon Mohammad Ali Dehghan, ministre adjoint de l'industrie, des mines et du commerce et directeur de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce.

Ces cinq pays sont la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, le Kirghizistan et la Biélorussie, a déclaré M. Dehghan à l'IRNA, jeudi. Il a ajouté que l'accord commercial entre l'Iran et ces pays avait été ratifié par l'Assemblée consultative islamique ainsi que par le Conseil des gardiens et communiqué au gouvernement. Il a souligné que les droits de douane entre l'Iran et les pays eurasiens atteindront zéro avec la mise en œuvre de cet accord. Cela va dans le sens de la réalisation du libre-échange et ouvre la voie à de nouveaux marchés pour les producteurs iraniens.