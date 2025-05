L'Iran condamne la résolution de l'Allemagne au Conseil des droits de l'homme des Nations unies

S'exprimant vendredi, Baghaï a critiqué l'Allemagne pour avoir constamment exploité les mécanismes des droits de l'homme afin de faire avancer son programme politique contre d'autres pays, y compris l'Iran.

Il a décrit la collaboration de l'Allemagne avec la Grande-Bretagne et d'autres pays pour présenter la résolution anti-iranienne comme révélatrice de leur position sélective et hypocrite sur les droits de l'homme.

« L'Allemagne, en tant que deuxième fournisseur d'armes du régime génocidaire israélien, partage la responsabilité de toutes les atrocités et violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire commises contre des Palestiniens innocents et d'autres civils dans la région », a-t-il déclaré.

« Il n'a donc aucune légitimité morale ou juridique pour se présenter comme un défenseur des droits de l'homme », a ajouté M. Baghaï.

Il a également rappelé que l'Iran demande depuis longtemps que l'Allemagne rende des comptes pour son rôle actif dans la fourniture d'armes chimiques à l'ancien régime irakien, qui a fait de nombreuses victimes parmi le personnel militaire et les civils iraniens pendant la guerre Iran-Irak.

Le porte-parole a exhorté les responsables allemands à prouver la sincérité de leurs revendications en matière de droits de l'homme et de justice en acceptant la proposition formelle de l'Iran de mettre en place un mécanisme conjoint d'établissement des faits afin de découvrir l'étendue de l'implication des entreprises et des responsables allemands dans l'armement du régime de Saddam Hussein avec des armes chimiques.