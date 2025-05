Les liens avec l'Irak font partie des aspects importants des relations extérieures de l'Iran (Pezeshkian)

Lors d'une conversation téléphonique avec le président irakien Abdul Latif Rashid vendredi, le président Pezeshkian a déclaré que l'Iran considérait l'Irak comme une nation amie et fraternelle.

Il a exprimé l'espoir d'une rencontre rapide pour discuter des stratégies visant à renforcer l'unité et à étendre la coopération afin d'améliorer le bien-être, la tranquillité et le développement des Iraniens et des Irakiens, ainsi que d'autres nations de la région.

En réponse, le président Rashid a félicité le Guide suprême, le gouvernement et le peuple iraniens à l'occasion du Nouvel An perse et de l'Aïd al-Fitr, réaffirmant que le gouvernement et les citoyens irakiens se tenaient aux côtés de la République islamique. Il a fait remarquer que les Irakiens ont toujours souhaité le meilleur pour leurs voisins et amis.

M. Rashid a également exprimé son désir de rencontrer le président Pezeshkian dès que possible afin d'explorer les moyens de développer leurs relations, affirmant que l'Irak est prêt à collaborer avec l'Iran pour renforcer la sécurité, la stabilité et le bien-être des deux nations et au-delà.