Eslami : Le plan de l’Occident pour priver l’Iran de la technologie nucléaire a échoué

Selon le département de politique étrangère de l’IRNA, Mohammad Eslami a déclaré :« Les Occidentaux considèrent l’enrichissement de l’uranium comme une industrie qu’ils doivent garder sous leur monopole. Ils estiment qu’aucun autre pays dans le monde ne devrait avoir le droit de procéder à l’enrichissement. »

Poursuivant, il a critiqué l’approche hégémonique des pays occidentaux en matière d’énergie nucléaire :

« Ils ne tolèrent pas qu’un pays agisse de manière indépendante, hors de leurs directives et de leurs politiques. Ils ne supportent pas que l’Iran, par ses avancées scientifiques et sa souveraineté, remette en cause leur prétention à diriger les sciences et à dominer les centres de pouvoir. »

Eslami a affirmé que les tentatives visant à freiner le programme nucléaire iranien ont échoué :

« Grâce à la volonté divine, toutes leurs actions pour arrêter l’Iran ont échoué, et ils n’en ont tiré aucun bénéfice. Ils n’y parviendront jamais. »

Il a également évoqué une loi américaine selon laquelle toute activité dans les domaines de l’enrichissement, du retraitement ou de l’eau lourde doit obligatoirement être menée sous contrat avec le gouvernement des États-Unis et selon ses autorisations.

« C’est pourquoi ils ne tolèrent pas l’existence ni le développement du programme nucléaire iranien », a-t-il ajouté.

Eslami a critiqué les pressions exercées par les États-Unis sur l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’accusant de l’empêcher de remplir sa mission d’encouragement et de soutien au développement pacifique de l’énergie nucléaire dans le monde, conformément à son mandat.

Enfin, il a souligné que l’Iran est l’un des pays les plus surveillés par l’AIEA :

« Malgré toutes les ingérences et pressions, ils continuent à prétendre qu’il n’y a pas de coopération, ou que l’Iran dissimule des éléments dans son programme nucléaire. »

Dans une autre partie de son discours, le président de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran (OEAI) a évoqué les obstacles posés par les entreprises occidentales à la construction de centrales nucléaires dans le pays. Il a déclaré :

« Au fil des années, nous avons lancé un programme visant à produire 20 000 mégawatts d’électricité d’origine nucléaire. »

Mohammad Eslami a souligné : !« Depuis que nous avons annoncé notre volonté de construire nous-mêmes nos centrales, l’intérêt des autres pays pour coopérer avec nous s’est accru. Ils pensaient qu’en mettant fin à leur coopération, nous serions contraints d’arrêter. Mais aujourd’hui, par la grâce de Dieu, la conception de nos centrales est en cours d’exécution, et à la barbe de nos ennemis et de ceux qui nous veulent du mal, nous construirons une centrale entièrement iranienne, alimentée par un combustible également 100 % iranien. »