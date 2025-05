Takht-Ravanchi : Si les États-Unis renoncent aux menaces, une réelle opportunité de négociation s’offre à nous

Selon le service de politique étrangère de l’IRNA, M. Takht-Ravanchi, en visite en Serbie dans le cadre du troisième cycle de consultations politiques entre les deux pays, a pris la parole lors d’un colloque organisé par l’Institut de politique et d’économie internationales de Belgrade. Ce colloque, intitulé « La politique étrangère de la République islamique d’Iran : clarifier les défis et les opportunités ; analyser le rôle des Balkans et de l’Asie de l’Ouest dans l’établissement de la paix et de la stabilité régionales et internationales », s’est tenu en présence d’ambassadeurs, de diplomates et de chercheurs.

Il a souligné l’approche du gouvernement iranien concernant le dossier nucléaire et réaffirmé que, fidèle à sa politique d’interaction constructive, la République islamique d’Iran est prête à engager un dialogue sur son programme nucléaire pacifique. Au cours des derniers mois, des discussions ont eu lieu avec la Chine, la Russie et les trois pays européens.

Évoquant les pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis à Mascate, il a déclaré : « Si la partie américaine s’abstient d’aborder des sujets hors de propos et abandonne les menaces et les intimidations, il y a une réelle chance de parvenir à un accord. La République islamique d’Iran croit au dialogue fondé sur le respect mutuel et rejette toute forme de coercition ou d’arrogance. »

Dans une autre partie de son discours, Takht-Ravanchi a mis l’accent sur la politique de principe de l’Iran visant à établir les meilleures relations possibles avec ses voisins, soulignant que le dialogue et l’interaction constituent les principales stratégies pour résoudre les problèmes régionaux.