Israël : les Yéménites ont ciblé deux cibles militaires à Jaffa

Une déclaration des forces armées yéménites souligne que, deux cibles militaires appartenant à l'ennemi israélien dans la zone occupée de Jaffa, dans le sud de la métropole de Tel-Aviv, ont été frappées à l'aide de deux drones de type « Yafa ».

Selon l’agence de presse Saba, le général Yahya Saree, porte-parole emblématique des forces armées yéménites, dans un langage déterminé, a martelé : « Les forces armées yéménites assurent au peuple palestinien opprimé qu’elles sont engagées à respecter leur promesse de soutien et d’assistance, qu’elles ne reculeront pas et ne s’arrêteront pas, et que faire face à l’agression américaine en cours contre notre pays ne les empêchera pas, avec l’aide de Dieu, de continuer à accomplir leur devoir religieux, moral et humanitaire envers le peuple inébranlable de Gaza jusqu’à ce que l’agression contre eux cesse et que le siège soit levé. »