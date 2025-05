Les négociations de Mascate : perspectives et défis à venir

Au début de l’année 2020, alors que l’Iran et les États-Unis étaient au bord d’un affrontement militaire ouvert, Oman est intervenu discrètement et a contribué à apaiser les tensions en facilitant les communications secrètes entre les deux camps.

L’agence rapporte que les tensions de longue date entre les États-Unis et l’Iran sont de nouveau au centre de l’attention, alors que les deux parties se préparent à des pourparlers indirects de haut niveau ; des négociations qui doivent se tenir le samedi 12 avril à Mascate, la capitale d’Oman.

Que s’est-il passé ?

Récemment, Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l’Iran menaient des négociations directes concernant le programme nucléaire iranien.

Cependant, Seyed Abbas Araqchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a confirmé que des pourparlers indirects et de haut niveau se tiendraient à Oman.

Selon les médias iraniens, Araqchi et Steve Wietkoff, l’envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, dirigeront les délégations des deux pays.

Pourquoi Oman ?

Oman entretient des relations amicales de longue date avec les deux parties, à savoir Washington et Téhéran, et a joué à plusieurs reprises le rôle de médiateur impartial en période de crise.

Au début de l’année 2020, après l’assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis, les deux pays se sont retrouvés au bord d’un affrontement militaire ouvert. À ce moment-là, Oman est intervenu discrètement et a contribué à réduire les tensions en facilitant des communications secrètes entre les deux parties.

Au-delà des relations entre l’Iran et les États-Unis, Oman a également joué un rôle clé dans la résolution de nombreuses crises régionales. Ce pays a été l’hôte des délégations yéménites dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre au Yémen et a joué un rôle majeur depuis 2022 dans l’atteinte d’un cessez-le-feu implicite dans ce pays. En avril 2023, des délégations d’Oman et d’Arabie Saoudite se sont rendues à Sanaa pour dialoguer avec les dirigeants houthistes.

Oman a également joué un rôle de médiateur dans la crise syrienne, la rupture diplomatique dans le Golfe persique, ainsi que dans les efforts pour normaliser les relations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite.

Quelles sont les perspectives des négociations ?

L’auteur de ce rapport affirme que bien que le début des négociations soit un pas positif, il se heurte à d’importants défis. Premièrement, l’environnement régional est extrêmement instable. Les conflits à Gaza, les troubles au Liban et les perturbations dans les routes maritimes en mer Rouge ont tous contribué à une perspective sécuritaire chaotique et imprévisible.

Toute source de conflit pourrait détourner les efforts diplomatiques de leur trajectoire ou entraîner une escalade involontaire des tensions.

Deuxièmement, l'Iran reste méfiant envers les intentions des États-Unis. Le retrait du gouvernement Trump de l'accord nucléaire de 2015 et l'imposition de sanctions étendues ont détruit la confiance mutuelle. Même avec les efforts de Washington pour reprendre le dialogue, Téhéran craint de s'engager dans un processus qui pourrait à nouveau être annulé par les États-Unis.