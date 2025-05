Les États-Unis veulent expulser les étudiants musulmans pro-Palestine

L’arrestation et la détention d’un ancien étudiant de l’université Columbia, qui avait manifesté en faveur de la population palestinienne à Gaza, créent un dangereux précédent pour la liberté d’expression aux États-Unis, annonce Amnesty international.

L’arrestation et la détention de Mahmoud Khalil, fraichement diplômé de l’université de Columbia, soulèvent autant d’incompréhension que de critiques.

Mahmoud Khalil, a été arrêté dans sa résidence universitaire le 8 mars dernier, avant d’être conduit dans un centre de détention de Louisiane. Titulaire d’une « carte verte », un permis de résidence permanente, marié à une Américaine enceinte de 8 mois, il ne fait l’objet d’aucune charge. Il risque pourtant d’être expulsé à tout moment.

Avoir participé activement il y a un an et demi aux manifestations et aux campements organisés en solidarité avec Gaza sur le campus de l’université de Columbia, où il a obtenu un master en administration publique en décembre 2024.

« Je suis prisonnier politique » affirme-t-il dans une déclaration transmise au quotidien britannique le Guardian. « Mon arrestation est une conséquence directe de l’exercice de mon droit à la liberté d’expression, alors que je plaidais pour une Palestine libre et la fin du génocide à Gaza ».

Mahmoud Khalil est actuellement arbitrairement enfermé dans le centre de détention central de Louisiane du Service de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE), également appelé centre de détention LaSalle. Cet établissement est connu pour ses conditions de détention cruelles, ses cas de violences physiques et une insuffisance de soins médicaux.

Le projet d’annulation des visas des étudiants étrangers est lancé par le régime de Washington pour étouffer la voix des mouvements antisioniste dans les universités américaines.