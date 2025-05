Début des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis: Araghchi et Witkoff attendus dans le lieu des pourparlers

Ces pourparlers, qui porteront sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions injustes et illégales, se déroulent dans un cadre indirect entre les deux parties.

Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé ce samedi 12 avril 2025 (23 Farvardin 1404) à Mascate, accompagné d’une délégation composée d’Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère, de Majid Takht-Ravanchi, vice-ministre chargé des affaires politiques, de Kazem Gharibabadi, vice-ministre chargé des affaires internationales et juridiques, ainsi que des principaux négociateurs et experts spécialisés dans les questions nucléaires et de levée des sanctions.