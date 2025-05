Fin du premier cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis sur la levée des sanctions et le débat nucléaire

Lors de ces entretiens, qui ont été médiatisés par Oman, Seyyed Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Steve Witkoff, représentant spécial du président des États-Unis pour le Moyen-Orient, ont échangé les positions de leurs gouvernements respectifs sur les questions liées au programme nucléaire pacifique de l'Iran et à la levée des sanctions illégales contre l'Iran par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères d'Oman, dans une atmosphère constructive fondée sur le respect mutuel.

Les parties ont convenu que ces discussions se poursuivront la semaine prochaine.

Après plus de deux heures et demie de négociations indirectes, les chefs des délégations iranienne et américaine se sont entretenus quelques minutes en présence du ministre omanais des Affaires étrangères à leur sortie des pourparlers.