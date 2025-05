"Araghchi sur les négociations à Mascate : une présentation ferme mais constructive des positions de l’Iran"

Le ministre des Affaires étrangères s’est exprimé ce samedi soir 12 avril à l'issu des pourparlers nucléaires sur les détails des discussions indirectes menées avec l’envoyé spécial du président américain :

« La partie adverse a fait de nombreux efforts pour démontrer aujourd’hui sa volonté d’aboutir à un accord juste et équilibré. À présent, nous devons évaluer cette phase des négociations, approfondir les discussions engagées, et les examiner à différents niveaux. »

Il a annoncé la tenue d’un second round de pourparlers samedi prochain, précisant qu’ils se dérouleront probablement à un autre endroit, bien que la médiation reste assurée par Oman : « Il est possible que la prochaine session n’ait pas lieu ici, mais Oman continuera d’en assurer l’hospitalité. »

« L’ambiance de la réunion d’aujourd’hui était telle qu’elle garantissait la poursuite du processus et en confirmait la dynamique. Lors de la session de samedi prochain, nous essaierons d’entrer plus concrètement dans l’ordre du jour des négociations. »

Selon le rapport de la politique étrangère d'IRNA, Seyyed Abbas Araghchi a insisté sur le fait que les négociations se sont déroulées dans un climat de respect mutuel, précisant : "J'ai exposé les positions de l'Iran de manière ferme, mais avec une vision tournée vers l'avenir." Il a ajouté : "Les deux parties ont décidé de poursuivre ce processus dans les jours à venir."

Ce samedi 12 avril 2025, le ministre des Affaires étrangères est arrivé à Mascate en compagnie d'Esmail Baqai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, vice-ministre politique, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires internationales et juridiques, et d'autres négociateurs de haut rang pour les questions de levée des sanctions et nucléaires, ainsi que des experts concernés, afin de mener des négociations indirectes avec l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient sur les questions nucléaires et la levée des sanctions injustes et illégales.

Comme d'habitude, Araghchi a consulté M. Sayyid bin Hamad bin Hamood al-Busaidi, ministre des Affaires étrangères d'Oman, sur les arrangements pour la conduite des négociations indirectes.

Avant de quitter Mascate, dans une conversation avec les journalistes, le ministre des Affaires étrangères de la RII a qualifié l'atmosphère des négociations de constructive, annonçant que le prochain round de discussions se tiendrait samedi prochain. Il a précisé que la rencontre aurait probablement lieu ailleurs, bien qu'Oman continuerait à en assurer l'hospitalité : "Il est probable que la prochaine session ne se tiendra pas ici, mais Oman en restera l'hôte. Cependant, elle pourrait se dérouler dans un autre endroit."

Concernant la possibilité de définir un calendrier, il a précisé : "L'atmosphère de la réunion d'aujourd'hui garantissait en fait la poursuite du processus et en montrait la continuité. Lors de la prochaine réunion samedi prochain, nous essayerons d'entrer plus concrètement dans l'ordre du jour des négociations, ce qui inclura naturellement un calendrier."

Il a ajouté : "Le format de ces négociations sera définie à un moment donné, mais l'important est le contenu et sur la base de quoi nous négocions. Je pense que lors de cette réunion, nous avons déjà bien progressé sur la base des négociations. Si nous parvenons à finaliser cette base lors de la prochaine session, je pense que nous aurons fait une grande partie du chemin et pourrons commencer des discussions substantielles."