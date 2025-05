Aref : Les positions de la République islamique d’Iran dans les négociations sont totalement claires et définies

En marge d’une cérémonie d’hommage aux personnels mobilisés pour les voyages et la saison touristique à l'occasion du Nouvel An persan (Norouz 2025), et en réponse à une question de journalistes sur son conseil aux élites politiques à propos des négociations entre l’Iran et les États-Unis, Mohammad Reza Aref a précisé :

« Notre culture a toujours montré que nous sommes attachés au dialogue. Heureusement, dans la démarche entreprise par le quatorzième gouvernement, la perception du peuple et des élites nationales est que les conditions sont réunies pour un dialogue indirect. Nous voulons montrer que nous sommes encore prêts à faire preuve de patience, sans oublier pour autant les événements passés, les actes de violence, d’injustice et d’erreur commis à l’égard de l’Iran et du monde musulman. Mais nous restons des partisans du dialogue », a-t-il conclu.