La réalisation des intérêts nationaux est le seul objectif de l'Iran dans les négociations (Porte-parole)

Baghaei a ajouté dans une déclaration faite samedi à Mascate en marge des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis : Nous donnons à la diplomatie une chance réelle et sincère, mais nous allons de l'avant avec le programme nucléaire et la levée des sanctions.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a insisté sur ce point : « Ces pourparlers démontrent la volonté de la République islamique de réaliser les intérêts nationaux du peuple iranien en recourant à la diplomatie ; il s'agit également d'un test permettant à l'autre partie de prouver sa détermination, et de ce point de vue, aujourd'hui est un jour fatidique et important, qui appelle à saisir cette position responsable et constructive de l'Iran ».

Baghaei a évoqué l'atmosphère qui entoure les négociations, en déclarant : Ces tentatives ne nous sont pas étrangères, et compte tenu du statut de la République islamique d'Iran, ainsi que des intérêts contradictoires de chacun des acteurs lorsqu'il s'agit de questions liées au programme nucléaire iranien, ces déclarations sensationnalistes attribuées à des « sources informées » ou à un « fonctionnaire proche des négociations », et j'ai récemment remarqué qu'elles faisaient référence à des « fonctionnaires d'Oman », sont totalement dénuées de fondement.