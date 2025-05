Le porte-parole des affaires étrangères remercie Oman d'avoir accueilli les négociations

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a confirmé le début des discussions samedi. « Abbas Araghchi, ministre iranien des affaires étrangères, et Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain pour les affaires du Moyen-Orient, ont commencé », a-t-il écrit dans un message publié sur son compte X.

Les pourparlers, menés sous la médiation du ministre omanais des affaires étrangères, Badr bin Hamad Al Busaidi, se déroulent dans des salles séparées, les représentants de l'Iran et des États-Unis transmettant leurs positions et leurs points de vue par l'intermédiaire du médiateur omanais.

Alors que les pourparlers ont commencé, M. Baghaei a déclaré à IRIB News à Mascate que l'Iran avait un objectif « très clair » dans ces pourparlers, à savoir la protection de ses intérêts nationaux.

Il a indiqué qu'avant les négociations, M. Araghchi avait exposé les positions de l'Iran lors d'une réunion avec son homologue omanais, positions qui devaient être communiquées à la partie américaine.

« Nous donnons à la diplomatie une opportunité sincère et honnête afin que, grâce à ces négociations, nous puissions faire avancer non seulement la question nucléaire, mais aussi, ce qui est plus important pour nous, la question de la levée des sanctions », a déclaré M. Baghaei.

Il a noté que la République islamique a toujours démontré son attachement aux principes de la diplomatie et « l'a également prouvé sur la question nucléaire au cours des deux dernières décennies ».

« Ces pourparlers reflètent la détermination de l'Iran à garantir ses intérêts nationaux par le biais de la diplomatie », a réaffirmé M. Baghaei.