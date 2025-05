Israël attaque le dernier hôpital dans le nord de Gaza

Les forces israéliennes ont attaqué l'hôpital al-Ahli (Al-Mamadani), dans la ville de Gaza, rapporte Aljazeera. Deux frappes aériennes ont détruit le service des urgences, l'entrée principale et un local d'oxygène médical destiné aux patients en soins intensifs. Ce qui était le plus grand hôpital encore en activité dans le nord de Gaza est désormais hors service.

Selon RFI, les patients et proches des malades se sont déversés dans les rues avec leurs lits d’hôpital, les bouteilles d’oxygène parfois. On parle de personnes amputées, des personnes brûlées, de blessés à hauts risques.

Selon le médecin américain Razan Al Nahhas qui vient de passer cinquante jours à Gaza, trois patients au moins seraient morts lors de leur évacuation, dont une enfant sous oxygène.

Le personnel hospitalier s'est empressé d'évacuer l'établissement avant la frappe et de transporter les patients et les blessés des précédentes frappes israéliennes. Nombre d'entre eux se sont réfugiés dans les rues proches de l'hôpital, en pleine nuit. Les secouristes fouillent les décombres des bâtiments détruits à la recherche de survivants. Israël a ciblé à plusieurs reprises les hôpitaux de Gaza en toute impunité tout au long de sa guerre dévastatrice. Et maintenant, le seul hôpital encore en activité du nord de Gaza a été contraint de fermer.­­

Al-Mayadeen a rapporté qu'un grand nombre de blessés et de patients hospitalisés à l'hôpital ont quitté l'établissement après avoir reçu un deuxième message leur demandant d'évacuer l'établissement médical suite à l'attaque au missile.

Le bureau d'information du gouvernement à Gaza a ajouté : « Le régime d'occupation israélien a précédemment délibérément détruit 34 hôpitaux et les a mis hors service dans le cadre d'un plan ciblé visant à éliminer ce qui restait du secteur de la santé dans la bande de Gaza, et le régime d'occupation israélien, le gouvernement américain et les pays participant à la guerre génocidaire contre le peuple de Gaza, y compris la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, en sont responsables. »

Le Hamas dénonce un nouveau crime de guerre après cette frappe.

Cet hôpital al-Ahli a été la cible au tout début de la guerre mi-octobre 2023 d'une frappe qui avait fait des centaines de martyrs.

Al-Ahly est le 35e hôpital bombardé depuis octobre 2023.