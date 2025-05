La tendance islamique Ramadan touche les jeunes chrétiens en France ?

Le dimanche 13 avril correspond, dans le calendrier chrétien, au dimanche des Rameaux. Une semaine avant Pâques et la fin du carême, qui séduit de plus en plus de jeunes Français, souligne Franceinfo.

Cette période chrétienne d'aumône, de prières et de restrictions alimentaires retrouve actuellement un second souffle, en devenant notamment tendance, cette année, sur les réseaux sociaux. Sur Tiktok ou Instagram, les vidéos sur le carême se multiplient et rencontrent un succès grandissant.

Certaines vidéos d'influenceurs chrétiens cumulent 3 millions de vues. Les hashtags sont pleins de sens :

Les messages sur Ramadan aussi sont à la mode sur Twitter et Facebook. Les jeunes musulmans français, les fidèles des mosquées et des salles de prière à Lyon, Paris et Marseille et dans les petites villes en France se félicitent pour la fête Al-Fitr. Le rite Tabaski est important de plus en plus pour les nouvelles générations issues des familles d’origine africaine.

Un retour vers l’islam est marqué en France. Les jeunes chrétiens observent chez les musulmans cette tendance religieuse dans les écoles, dans les universités, dans les rues. Ils ne peuvent pas être indifférents. Ils observent et s’influencent.

Les pèlerinages chrétiens, les fêtes catholiques, les prières pour la pluie chez les agriculteurs, sont plus nombreux en France.