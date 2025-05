Gaza : L’Iran appelle l’ONU à agir contre les crimes d’Israël

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République islamique a appelé l’adjointe aux affaires politiques secrétaire général de l'ONU à utiliser toutes les capacités des Nations Unies pour mettre fin au génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie.

Après sa rencontre avec les responsables politiques et internationaux participant au Forum diplomatique d'Antalya, Saeed Khatibzadeh, vice-ministre des Affaires étrangères d’Iran, a rencontré Mme Rosemary Di Carlo, adjointe aux affaires politiques du secrétaire générale des Nations Unies.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis à Oman et ont échangé leurs points de vue sur les développements régionaux et internationaux importants, en condamnant les crimes du régime sioniste en Palestine occupée.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a appelé Mme Rosemary DiCarlo à utiliser toutes les capacités des Nations Unies et de son Secrétaire général pour exercer une influence et mettre fin au génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie.

Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU, tout en évoquant certaines actions de l'ONU à cet égard, a promis d'accroître ses efforts à cet égard.

Tout en condamnant les menaces militaires américaines, Khatibzadeh a souligné que ces déclarations bellicistes sont contraires à la Charte des Nations Unies et que le Secrétaire général devrait condamner spécifiquement ces déclarations illégales.