Pourparlers Iran - Etats-Unis - 19 mars : Oman continue son rôle de médiateur

« La forme et le format des négociations se poursuivront comme avant, indirectement, avec la médiation d’Oman. », a ajouté le haut diplomate iranien.

Le deuxième tour des pourparlers sera organisé le 19 mars. Selon Baghaei, le lieu de ces négociations (Mascate) peut changer, mais le Sultanat continue son rôle historique dans les échanges entre l’Iran et la partie américaine.

« Mascate s’est imposée comme un médiateur privilégié entre Téhéran et les capitales occidentales, notamment sur la question du nucléaire, et ce, dès 2011. Situé à la croisée des mondes arabe et perse, ce pays, en marge de la péninsule Arabique, cultive une rare neutralité et une grande discrétion dans la région. Le sultanat a été préféré à d’autres capitales régionales pour la reprise de négociations bilatérales. », avait écrit hier le quotidien français Le Monde.

Les échanges entre le ministre des affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, et l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff ont commencé grâce à la médiation du ministre des affaires étrangères omanais, Badr Al-Boussaïdi.

Le chef de la diplomatie omanaise a exprimé ses remerciements au ministre iranien des Affaires étrangères et à l'envoyé présidentiel américain, affirmant qu'ils continueraient à travailler ensemble et à déployer davantage d'efforts pour parvenir à un accord juste et contraignant, et finalement parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionales et mondiales.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, le Dr Abbas Araghchi, a remercié le Sultanat d'Oman pour avoir accueilli les pourparlers à Mascate et pour ses efforts de médiation entre l'Iran et les États-Unis.