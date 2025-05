Guide suprême de la Révolution : La colère des ennemis de l'Iran provient des progrès de la République islamique

Recevant à l'occasion du Nouvel An un groupe de commandants et de responsables des forces armées, le Guide suprême a qualifié celles-ci de rempart de la nation et de refuge du peuple face à toute menace extérieure. Il a souligné la nécessité de renforcer en permanence leur état de préparation, tant sur les plans matériel que moral, pour assumer pleinement cette responsabilité nationale.

L’Ayatollah Khamenei a évoqué, en matière de capacités matérielles, le renforcement de la puissance militaire ainsi que l’amélioration des structures organisationnelles et des conditions de vie du personnel. Il a ajouté que la préparation morale – à savoir la foi en sa mission, la conviction dans la justesse de sa cause – est tout aussi essentielle, car elle est souvent la cible de campagnes hostiles visant à la fragiliser.

Le Leader de la RII a estimé que l’indépendance et l’identité islamique du système politique et de l’Ordre iranien sont les véritables raisons de l’hostilité qu’il suscite, affirmant : Ce qui irrite nos ennemis, ce n’est pas le nom de République islamique, mais bien cette volonté d’un pays d’être musulman, indépendant, fier de son identité, et de ne pas compter sur autrui pour sa dignité.

Soulignant l’hypocrisie des grandes puissances, il a dénoncé leur attitude à deux vitesses, consistant à se permettre de posséder les armes les plus destructrices tout en interdisant à d’autres nations tout progrès en matière de défense. Il a affirmé que la foi, la détermination, le courage, et la confiance en Dieu doivent être pleinement présents au sein des forces armées, rappelant que les armées les plus puissantes de l’histoire, dépourvues de ces qualités, ont échoué.

Il a également insisté sur l’importance de maintenir et d’élever le niveau de préparation morale dans l’ensemble de la société, en appelant les médias et les institutions culturelles à s’impliquer activement. Il a ajouté : Heureusement, notre pays a non seulement progressé sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel, comme en témoigne l’enthousiasme de milliers de jeunes croyants et motivés prêts à s'engager sur les fronts qui exigent des sacrifices.

Enfin, l’Ayatollah Khamenei a affirmé que la cause principale de la colère des ennemis et de leurs campagnes médiatiques est le « progrès constant » de l’Iran.

Il a conclu en dénonçant leur tendance à présenter leurs propres souhaits et intentions comme des réalités établies, soulignant l’importance de développer des stratégies pour déjouer ces manipulations et y opposer une réponse ferme.