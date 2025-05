Les acteurs culturels jouent un rôle important dans l’orientation de l’opinion publique (Pezeshkian)

Téhéran (IRNA)- Le président Pezeshkian a insisté sur la responsabilité du ministère de la Culture et de l’Orientation islamique dans la prévention des déséquilibres sociaux. Il a déclaré que les acteurs dans le domaine des médias, de la culture et du clergé jouaient un rôle important dans l’orientation de l’opinion publique, et que le ministère de la Culture devrait démontrer concrètement que des changements ont été apportés dans la société.

Massoud Pezeshkian a eu une rencontre cordiale au ministère de la Culture et de l’Orientation islamique avec le ministre, les vice-ministres et les directeurs, ce dimanche. Le président a rappelé la responsabilité du ministère de la Culture et de l’Orientation islamique dans la prévention des déséquilibres sociaux. Selon lui, les acteurs des médias, de la culture et du clergé jouent un rôle essentiel dans l’orientation de l’opinion publique, et que ce ministère doit démontrer concrètement qu’un changement s’est opéré dans la société. Si un tel changement n’est pas observé, nous devrons revoir nos décisions, a insisté le président.