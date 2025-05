 L’Iran condamne fermement l’attaque du régime sioniste contre l’hôpital Al-Maamadani à Gaza

Il a dénoncé la continuation du génocide perpétré par le régime sioniste à Gaza et les exactions, massacres et tortures infligés à la population palestinienne innocente en Cisjordanie occupée, en rappelant la responsabilité directe de ses soutiens militaires et financiers – en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne – dans les crimes de ce régime . Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à l’impunité des dirigeants criminels israéliens.

Le porte-parole a ajouté : « Si la communauté internationale et les institutions compétentes, notamment le Conseil de sécurité des Nations unies, l’Organisation mondiale de la santé et le Comité international de la Croix-Rouge, avaient réagi de manière efficace à l’attaque criminelle du 17 octobre 2023 contre l’hôpital Al-Maamadani, nous ne serions pas aujourd’hui témoins de la répétition d’un tel drame. »